André MONTAGNIER

Ingénieur territorial je suis responsable de la prévention des risques et de la protection de l'environnement. A ce titre je traite des dossiers relatifs aux plans de prévention des risques, de la prise de compétence GEMAPI ainsi que celle de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés.



Mes compétences :

Risk Manager

Gestion de Crise

Expertise

Project Manager

Géomatique

Cartographie des risques

NTIC

Gestion des risques d'inondation