André RAULIN

Directeur associé (Créateur de la société, Actionnaire 50%) (SUD NUMERIQUE)

Revente de minutes téléphoniques et solutions de télécentre (Passerelle VOIP et GSM)



Directeur commercial (Prestataire/ Freelance) (YLANGTELECOM)

Conception de fond et de forme du site de vente en ligne internationale d’un service de voix sur IP (VOIP)- Ylangtelecom.com.



Directeur commercial Europe(France, Italie, Allemagne, Moyen orient) (QUIOS INC)

Elaboration et mise en place de la stratégie de vente indirecte.

Recrutement et management d’agents commerciaux.

Objectif première année : 864 K€.

? 1,7 M€ de CA atteint la première année.



Directeur commercial (France/Afrique Francophone) (KYOCERA MITA)

Création et mise en place du réseau de distribution indirecte : (VAR, Grossistes, Chaînes).

Création d’un département grands comptes.

Mise en place d’une stratégie consommable.

Mise en place d’outils de « reporting » et de contrôle de l’activité.

Management de 18 personnes (3 directeurs des ventes).

? CA 1996 : 20 M€ - CA 2001: 40M€ - Doublement du CA .

? Unités vendues : 10 000 unités en 1996 - 33 000 unités en 2001 –Triplement des unités.

? CA consommables : 300 K€ 1996 et 3M€ en 2001- Décuplement du CA consommable .

? Gain de grands comptes majeurs ( AXA, Société générale, SNCF, CNCA, Géodis)



Directeur du développement des ventes de la division graphique

(Ecrans, Imprimantes). (APPLE COMPUTER EUROPE)

Déploiement dans les filiales des campagnes et outils de promotion de vente indirecte.

permettant d’obtenir un effet de levier auprès du réseau revendeur.



Directeur national des ventes (Grand public, revendeur chaînes). Mai 93-Juillet 95. APPLE COMPUTER FRANCE

Recrutement de nouveaux revendeurs GMS (grands magasins spécialisés, Hypers).

Rennouvellement et mise en place des contrats corporate reseller.

Mise en place des synergies avec les équipes grands comptes d’ACF.

Arbitrages entre canaux.

Management de deux équipes (corporate reseller (4 personnes)et GMS( 9 personnes).

? CA 94 : 91 M€ , soit (FY 94 vs FY 93) : + 40% revenu sur le canal GMS ,

et + 12% sur le canal corporate.

Directeur régional (Lyon et Nantes). Janvier 91- Mai 93.(APPLE COMPUTER FRANCE)

Réorganisation des deux régions (Nantes et Lyon).

Adaptation, négociation et signature des contrats de distribution, arbitrages entre

Canaux, 73 revendeurs.

Création d’un outil de prospection pour les revendeurs.(Mac prospect)

Relations publiques (grands comptes privés et publics, relations avec la presse).

Organisation d’Apple Expo Rhônes-Alpes. ( 8500 participants).

CA 93 : 61 M€ , soit (FY 93 vs FY 92) : + 21 % sur l’ensemble des canaux.

Ingénieur d’affaires (secteur industrie) (APPLE COMPUTER FRANCE)

Approche direct avec les revendeurs de grands comptes .

Mise en place d’outils de prospection pour les revendeurs.

Référencement d’Apple chez : Aérospatiale, Elf, Péchiney,Dassault





Directeur des ventes (Créateur de la société , Actionnaire, filiale d’ATLAS informatique) (ADONE SYSTEME SA)

Implantation d’un réseau de distribution en France pour le matériel, de grossiste en

Europe et d’un éditeur aux USA. Management d’une équipe de 4 personnes.







Ingénieur commercial (Créateur de la société, Actionnaire) (AR INFORMATIQUE)

Mise en place d’une cellule de prospection téléphonique.

Vente de solution PC chez les grands comptes.





Paris IX –Dauphine (niveau maîtrise ) (1979-1983) :Formations chez Apple Computer. Stratégies

distribution. Management de force commerciale. Techniques de vente. Aspect juridique.



Anglais professionnel