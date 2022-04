André VIALLE

L'immobilier d'entreprise est le domaine dans lequel j'exerce toutes mes compétences et mets à profit les résultats de mes expériences, notamment dans le domaine de la Maîtrise d'Ouvrage. Le pilotage de projets en conception et réalisation de grosses opérations pour le compte du groupe Orange, m'a amené à intégrer toutes les spécificités liées à cette entreprise, ainsi que les particularités de son parc d'immeubles Parisiens. La dernière opération pilotée (en cours) étant l'aménagement de l'ancien siège social d'Orange situé place d'Alleray Paris 15.



Etant par ailleurs premier adjoint au Maire dans ma commune, en charge des travaux et de l'environnement, je suis régulièrement amené à exercer des compétences en relations publiques (discours, concertation, médiation, management d'équipes, conception et organisation d'évènements). Je fais bénéficier mon entreprise de ce retour d'expérience.