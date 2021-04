Andrea ANDREA DAVY (DAVY)

Vous voulez développer des compétences professionnelles par une approche pédagogique interactive, innovante et concrète ?



- Mon expérience significative en projets de formation-professionnalisation intégrant les technologies de la e-formation,

- Ma formation d'ingénieure de e-formation et de chef de projet multimédia,



constituent des atouts déterminants pour un projet de e-formation, à la fois ludique et professionnel.



Pour en savoir plus sur mon approche de la e-formation orientée sur des compétences métiers :

http://www.lesnouvellesorganisations.com/comment-transferer-les-savoir-faire-professionnels-via-le-e-learning



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos projets -formation.



Mes compétences :

Gestion de projet Formation-Professionnalisation

Conception ressources E-learning compétences

Animation de formations

Conseil aux entreprises

Communication visuelle

Didactique professionnelle

Gestion de projet Formation

Management opérationnel

Design et médiatisation d'outils de formation

Sciences humaines et sociales

Ingénierie de e-formation

Scénarisation Blended Learning

Création de contenus compétences métier

E-Formation

LMS

SDIS