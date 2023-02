Andrea JEHLE

Artiste, praticienne en médiation artistique et en art-thérapie, éducatrice spécialisée.



J'ai exercé depuis plus de 20 ans en tant qu'éducatrice spécialisée dans différentes institutions (EPAD, CMPP,MECS, MAS, hopital de jour/ adolescence,école maternelle, crêche, clinique psychiatrique).

Ce travail social m'a amenée à côtoyer un public de tout âge, en proie de multiples difficultés: sociales, physiques et psychiques. Actuellement, je travaille à mi-temps en internat scolaire et éducatif, unité éducative de prévention.



Je suis praticienne en médiation artistique (PROFAC) et en art-thérapie ("meformer") et j'ai pu dans le cadre de mon travail d'éducatrice, proposer et mettre en oeuvre un projet nommé "aR'Conte":

Expérience faite avec des enfants et adolescents montrant des difficultés ( concentration, comportement, physique) . Il s'agit d'utiliser la médiation par le conte pour oser la rencontre et la création avec les matériaux (terre de modelage, peinture: gouache, pastel sec, collage, mosaïque etc.) et par conséquent avec le médiateur. Et puis de se retrouver par cette créativité, symboliser son acte pour insuffler une lueur de "savoir vivre avec la difficulté".

Et pour ce qu'il en est de l'artiste, j'ai envie de citer le peintre anglais Adrian Hill, qui, en 1940, fit le premier l’expérience du bien-fait de son art sur lui-même.

"Lorsqu’il est satisfait, l’esprit créateur […] favorisera la guérison au cœur du malade." Moi-même, étant gravement atteinte d'une maladie auto-immune j'ai pu jusqu'à présent vérifier ses dires sur ma propre personne: avec succès!

Le pourquoi de ma motivation de faire partager cette joie avec d'autres personnes!.



Mes compétences :

Synthèse

Dessin

Création

Communication

Créativité

Analyser écouter réfléchir agir

Peinture

Attentif

Gestion de projet