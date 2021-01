Sens des responsabilités, le goût du travail en équipe et une forte adaptation, réactivité, dinamique, esprit d'initiative,capacité d'organiser et de diriger une groupe des personnes.

Je suis qulequ'une rigoureux et réactif avec un esprit d'analyse et d'anticipation pour mener à bien mes projets.

mes activités: les voyages,l'equitation ( les chevaux) les livres, la nature, la vie