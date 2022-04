Andrei OROIAN

Récemment diplômé de la Licence Professionnelle Acheteur Industriel en alternance, j’ai appris à évaluer des besoins, sélectionner des fournisseurs et mener des négociations pour acheter dans les meilleures conditions.



Mon expérience au sein de la société TERREAL m’as permis de mettre en pratique des connaissances théoriques et d’acquérir des compétences sûres dans le domaine des approvisionnements et de la relation avec les clients internes.



En plus des activités quotidiennes liées à l'achat et l'approvisionnement de besoins et services, j'ai eu l'opportunité de mener une mission d’optimisation et de rationalisation des achats sur une famille de produits spécifique.

Le travail (analyse de l'existant, référencement des produits, harmonisation des produits entre sites, appel d'offre...) mené tout au long de ce projet m'a permis de diminuer de 40% les coûts d'achats sur mon périmètre de travail.



Mes parcours personnel et professionnel ont développé ma capacité d’adaptation à des interlocuteurs et des situations variées ainsi que ma réactivité.

Je recherche aujourd'hui un poste d'Acheteur / Approvisionneur dans lequel je pourrai apporter mon sérieux et ma détermination.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

E-procurement