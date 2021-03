Bonjour,



Je suis actuellement en année 3 du cursus ingénieur généraliste Arts et Métiers à l'ECAM Lyon.



Actuellement en recherche de stage d'application d'une durée de 13 semaine à partir du 7 juin.



Ma formation à l'ECAM m'apporte des connaissances techniques et managériales dans un enseignement pluridisciplinaire adapté à la conception et la production.



LinkedIn : www.linkedin.com/in/andreitorge-élève-ingénieur-69000