Andres BARRIGA

Je suis un créateur visuel indépendant né en 1974 à Quito, Equateur.



Ma pratique professionnelle a évolué principalement dans la vidéo et le cinéma en tant que réalisateur, producteur, et monteur, puis plus récemment dans le graphisme, la photographie et le web design.



Mes compétences :

Lightwave

Final Cut Pro

WordPress

Wix

SketchUp

Pack Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lightroom

Da Vinci Resolve

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects