Andrianiaina Tahina RAKOTOARINOSY

Fort d'une expérience en enseignement, je suis titulaire d'un diplôme en modélisation des systèmes physiques et d'un diplôme d'Ingénieur en Météorologie. Mes activités se sont inscrites dans le cadre scientifique où j'ai eu l'occasion de renforcer et de développer ma connaissance en programmation informatique. Aussi, je possède une bonne aptitude à la rédaction scientifique, ayant rédigé des rapports scientifiques ainsi que des articles sur les programmes scolaires.



Connaissances Informatiques :

Hardware

système d'exploitation: Windows, Linux

Outils de creation de site web: frontPage, PHP5,...

Programmation: Borland c++, Turbo Pascal, Fortran Matlab, HTML, PHP,...

Bonne manipulation des outils informatiques

Maitrise de la modélisation: differences finies, éléments finis, volume finis, Images



Mes compétences :

Informatique

Météorologie

Modélisation

Modélisation simulation

Physique

Simulation

Formation

Gestion de projet

Enseignement

Pédagogie

Simulateur

LaTeX