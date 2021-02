Angela NELSOM

• Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser

• Accueillir le stagiaire, présenter l'action et les modalités de la formation

• Dispenser des savoirs sur les métiers d’aide à la personne aux stagiaires

• Présenter le fonctionnement des équipements et matériels aux stagiaires et leur enseigner les gestes professionnels

• Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives

• Corriger les évaluations (exercices, travaux pratiques, examens..



Mes compétences :

