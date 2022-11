Angélina BENTERKI

Bonjour et Bienvenue sur mon Profil Viadeo,



Exigeante et chalengeuse, je suis sensible à la performance et à la productivité . Je suis passionnée par les chiffres, les résultats et le commerce. La satisfaction et la fidélisation de mes clients et de mes collaborateurs me préoccupent beaucoup. J'apprécie travailler dans un climat convivial et donner du sens à mes interlocuteurs. J’aime me fixer des objectifs précis afin de les atteindre quantitativement et qualitativement. En tant que Manager, j’ai eu le plaisir à travers 2 expériences professionnelles différentes, d’obtenir des récompenses « Élue meilleure Boutique du centre commercial V2 en Mai 2017 chez Parashop » et « Élu 1er magasin France sur 650 suite aux visites mystères Qualimétrie en Octobre 2014 chez Nocibé ».

Véritable EXPERTE du monde la BEAUTE et du LUXE, j’ai 6 ans d’expérience en Parfumerie et 5 ans d’expérience en Parapharmacie.



Au plaisir de faire votre connaissance,



Angélina



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Briefing

Prise de décision

Compte de résultats

Développement des ventes

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Négociation commerciale

Veille concurrentielle