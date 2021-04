Angeline BEILLARD

Jeune diplômée en réflexologie plantaire et palmaire, aprés un an de formation théorique et pratique, je désire intervenir auprés détablissements de santé et de soins de tout type, ainsi quauprés dentreprises qui auraient à coeur le bien être de leurs salariés.

La réflexologie en milieu hospitalier et dans les entreprises est désormais une réalité.

Cest pourquoi, je viens vers vous, afin de vous proposez mes services. Je me déplace slon vos besoins, en madaptant à votre rythme.

Soulager, décontracter les tensions, les points de blocage pour faire place à une détente absolue, cest ce que je vous propose! Aors nhésitez plus, faites vous du bien et procurez du bien être autour de vous au sein de votre établissement!

