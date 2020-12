Angéline RENOU

Diplômée en 2009 de l'INSA Toulouse comme ingénieur en génie Biochimique, j'ai effectué une mission professionnelle de 18 mois au Canada en tant que VIE (volontaire international en entreprise) chez Sanofi Pasteur.



En mars 2012, j'ai intégré la société Baxter comme ingénieur développement procédé. J'ai travaillé entre autres sur les produits de nutrition à base d'émulsion et sur un complexe multivitaminé.



Depuis juillet 2013, je viens de démarrer une nouvelle mission professionnelle comme Coordinateur QA au département Raw Material, chez GSK Vaccines.



Si mon profil vous intéresse ou pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter directement (angeline.renou@gmail.com).



Mes compétences :

Biochimie

Biotechnologie

Fermentation

Oenologie