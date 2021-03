Angélique DIETRICH

Diplômée en sexologie clinique et en sexothérapie et titulaire dun Privat Master en Psychosomatoanalyse (approche analytique et psychocorporelle). Sexothérapeute, Thérapeute analyste & corporelle, elle est aussi spécialisée en hypnose. Elle consulte à Perpignan et à Montpellier (proche de la Gare).





Sexologie, hypnose, Sophrologie, thérapies analytiques, corporelles et émotionnelles.

Travail de groupe, problèmes sexuels (Anorgasmie, Vaginisme, dyspareunie, absence dérection (dysérection), Ejaculations Prématurées, Déviations sexuelles), trouble ou doute de lidentité sexuelle, manque ou absence de désir, de plaisir.

Abus et traumatismes sexuels (Incestes & viols accompagnés de sévices psychologiques), victimologie.

Problèmes relationnelles et de communication dans le couple, dans la famille ou au travail, troubles des comportements alimentaires, addictions (Alcool, drogues, jeux, internet, sexe, travail).





https://www.angelique-dietrich.com/



