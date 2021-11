À la recherche du poste dans lequel je pourrais m'épanouir. Rajouter ma touche personnelle et mon savoir-faire.

Je suis une personne très à l'écoute des autres. J'analyse beaucoup.

J'espère vous avoir donner envie d'en savoir plus.

Je suis très motivée et dynamique et surtout toujours de bonne humeur.



Mes compétences :

Reporting

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion des compétences

Budgétisation

Analyse de données

Encadrement

Microsoft PowerPoint

Management

Centre d'appels