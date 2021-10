Bonjour,



Angélique THIVIDAL



Mon parcours....

Diplômée d'un BAC PRO Logistique, j'ai effectué des stages chez Prévoté entrepot et chez MRPL (messagerie routière Paris-Lille), principalement en tant que préparatrice de commande.

J'ai ensuite continué mes études en BTS « Transport et Prestation Logistique », cela m'a permis de découvrir le monde du transport en effectuant des stages chez Prévoté transport et Prévoté entrepot. En effet, j'ai organisé le planning des enlèvements et des livraisons de la semaine, de plus je gérais les tournées des chauffeurs sur la région parisienne.



J'ai pu par la suite, valider mes acquis et consolider mon expérience ainsi que mon savoir-faire lors de mon alternance, l'année suivante, pour l'obtention du Titre de « Responsable Production en Transport et Logistique » proposé par l'AFT IFTIM. Pendant ma formation en alternance d'un an chez MRPL située à Aubervilliers, j'affrétais la marchandise de plusieurs clients chaque jour ainsi que le suivi des marchandises.



Désormais diplômée Bac +3, étant une personne sérieuse et organisée, j'ai appris à travailler seule ou en équipe.



J'ai été exploitante chez Mazet international situé à Gonesse, je m'occupais de l'import / export des marchandises vers des pays tels que l'Angleterre, l'Irlande, la Roumanie, le Benelux, et l'Allemagne.



Aujourd'hui, je suis agent de transit chez SDV situé à Roissy, je gère des dossiers en amont jusqu'en aval. Chaque jour je réserve des vols soit en cargo ou passagers selon la marchandise. j'effectue la taxation des dossiers ainsi que la confirmation d'embarquement. L'aérien m'était inconnu c'est un poste très intéressant.



Bonne continuation à tous.



Mes compétences :

Traiter les commandes de transport

Organiser le planning

Organiser les tournées des chauffeurs

Gestion de la relation client

Organiser les plans de chargements

Affrètement

Microsoft Office, Open office

Oxygène, Masternaut

Lotus, Stockit, Timedisc, Eliot.

Teliway