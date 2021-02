TWo est une jeune agence de communication, spécialisée en développement web.



Two Agency est forte par l’expérience de son fondateur M. Anis Sokrati qui a travaillé dans les plus importantes agences web en Tunisie, ainsi par son partenariat avec AK Consulting, société spécialisée dans le conseil et le développement export. Two agency a choisi d’élire domicile dans le nouveau quartier des affaires, le centre urbain nord en face du Cepex et à 5mn de l’aéroport international Tunis Carthage.

Notre objectif est d’aller au-delà des développements classiques des sites web, nous assistons nos clients à développer une stratégie Internet.



* La création de votre site web n’est qu’un premier pas

* Votre projet de site web est toute une stratégie

* Outsource your web strategy









TWO Agency

Adresse : Anis Sokrati, 77 Av. de Carthage 1000 Tunis - TUNISIE

Tél: +216 71 247 636

Email: contact@two-agency.net

Site web: http://www.two-agency.net



Mes compétences :

JavaScript

JQuery

PHP

HTML

Java Platform

Java EE

CSS

MySQL

Web

Adobe Flash