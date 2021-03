Anissa BOUAOUD

Titulaire d'un Master 2 Management des structures sanitaires et médico-sociales option qualité, je suis actuellement à la recherche d'un poste à responsabilités au sein d'un ESMS. Ayant effectué mon Master en alternance (contrat professionnel de 7 mois), et ayant une expérience en tant que Responsable de service (CDD de 6 mois) je suis en capacité d'assurer l'organisation interne d'un service à vocation médico-sociale, et de gérer une équipe pluridisciplinaire tout en développant le travail en réseau. Je suis également en capacité d'assurer la gestion et le suivi de la qualité en établissement.



Mes compétences :

Management

Gestion de la qualité

Gestion de projets

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Ecoute

Rédaction

Gestion de la relation client

Gestion des risques professionnels

Capacités oratoires

Relationnel