Anlaouia MADI MBALIA

Issue d'un Master 2 Insertion par le travail (ESS, IAE)

Master 1 Management secteur social et médico social

Forte expérience en RH, Insertion sociale et Insertion professionnelle.



Je suis ouverte a toutes les propositions entrant dans mes compétences au sein d'une structure dynamique d'accompagnement, d'orientation et de recrutement.

Je vous renseignerai volontiers sur mes expériences et mes compétences.



Hâte de faire partie de votre équipe !



Mes compétences :

Ressources humaines

Maîtrise des TRE

Gestion du réseau et des partenaires

Insertion socioprofessionnelle

Management en SIAE et travail protégé