Ann BAUDOIN-CHIARETTO (BAUDOIN)

Les expériences de la vie, qu'elles soient personnelles et/ou professionnelles nous permettent de grandir chaque jour et d'apprendre d'elles.

C'est ainsi que je peux vous apprendre aujourd'hui à avoir une Communication Relationnelle avec vous-même et avec votre entourage de meilleure qualité afin que vos relations s'améliorent et que vous vous sentiez mieux au quotidien. Cela apporte un profond, durable et naturel changement dans nos "mauvaises" habitudes de vie. Elle permet une vision différente de nous-meme, des autres et du monde de manière générale. J'anime des ateliers collectifs et des séances individuelles, de couple et familiales pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent apporter un souffle nouveau et positif à leur existence, en lien avec la sérénité, l'authenticité et le bonheur.



En tant que Conseillère et Animatrice chez Naturellement Bien, j'organise également des réunions de démonstration et des ateliers de découverte autour des produits naturels (Ma Maison Saine & Économique, Les Pierres dans mon quotidien, etc.).

Les parrains et marraines de ces évènements bénéficient de nombreux et incroyables avantages, cadeaux et privilèges.

Je vends également directement en ligne sur ma boutique pour les personnes intéressées : http://shop.naturellementbien.fr/?CodeCourtier=FGYV644 .

Venez découvrir et tester (vous ne pourrez plus vous en passez) les produits naturels, respectueux de l'environnement et de l'homme, éthiques, biologiques, 100% purs et naturels qui vous correspondent.



Sur Rdv :

- à mon Cabinet à Gargenville (Maison Médicale de Gargenville située derrière le Carrefour Market)

- à votre domicile

- en ligne en téléconsultation



Mes compétences :

Accompagnement personnalisé et intuitif

Communication Relationnelle

Bien être

Ecoute

Attention

Bienveillance

Relaxation Enfants et Adolescents

Relaxation Adultes (Jeunes Adultes à Séniors)

Intuition

(Re)trouver une vie harmonieuse

VDI