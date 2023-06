Anna BOURSY

Vous trouverez mon parcours plein de rebondissements : il a été guidé par l'enthousiasme de trouver ma voie véritable, celle avec laquelle je serai complètement alignée. Aujourd'hui, je touche enfin du doigt mon aspiration profonde : j'entame une nouvelle aventure qui me mènera à celle, plus grande encore, du métier de sophrologue.



Tout mon cheminement fait sens, mes expériences s'imbriquent joyeusement en une construction cohérente : de ma passion première, la communication, je retiens la partie intime, authentique, la relation de confiance qui peut se tisser entre deux êtres, le pouvoir des mots dans ce qu'il a de plus humain, de plus sensible. Dans ma quête d'un mode de vie plus équilibré, plus sain, plus proche de mes valeurs, je me suis lancée avec énergie dans l'univers des produits biologiques : j'en retiens mon souhait de prendre soin de la santé des autres comme de la mienne... Comprenant que la santé est une notion vaste, une quête de soi sans cesse renouvelée.



Dans deux ans je deviendrai sophrologue. D'ici là, je recherche un emploi en phase avec mon cheminement, dans lequel mettre en oeuvre mes capacités d'adaptation, diffuser mon énergie et mettre à profit mon engagement.



Mes compétences :

Chargé de projet

Communication

Coordination

Créativité

Culture

Evénementiel

Gestion de projet

Gestion de projet événementiel

Interculturalité

Presse

Relations Presse