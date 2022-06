Annabelle BOUCLY

Mon objectif est d’améliorer la performance des équipes en les mobilisant vers des engagements de qualité et de satisfaction, tout en valorisant l’image de l’entreprise auprès des clients.



10 années en qualité de Team Leader alliées à 2 années au sein de du service client de Decathlon, m’ont permis de développer un sens aigu de la relation client dans une activité où le service est au cœur des préoccupations de l’entreprise et où l’amélioration continue est la clé de succès pour l’atteinte des résultats.

Le fil conducteur de mon parcours professionnel est le client et de tout mettre en oeuvre pour sa satisfaction, cela guide mes choix et mes actions aujourd'hui.







Mes compétences :

Autonomie

Réactivité

Gestion de la relation client

Sens de l'initiative