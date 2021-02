Annabelle CORREIA DE GOUVEIA

Issue d’une formation DUT Techniques de Commercialisation, j’ai su m’adapter aux différentes expériences professionnelles que j’ai occupées.



J’ai exercé pendant 8 ans dans le milieu du télémarketing en occupant 4 postes différents, commerciale, manager, suivi de production et responsable projet.



J’ai souhaité également m’orienter vers un nouveau domaine celui des assurances. Je fidélise depuis plus de 3 ans les clients existants par le biais de conseil et de valeur ajoutée et j’enrichie le portefeuille par l’intermédiaire de la prospection.

La cible est essentiellement composée de professionnels.



A l’heure actuelle, je souhaite proposer mes compétences au service d’un nouveau challenge.

Par le biais de mes anciens différents postes, j’ai appris à être polyvalente, je sais vendre mais je sais également gérer l’humain.

Dynamique, motivée, et surtout mobile, je suis également innovante, et force de proposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Internet