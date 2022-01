Annabelle HUE

Avec 15 ans d'expérience, je souhaite actuellement prendre un virage dans ma vie professionnelle.



Mon parcours industriel m'a apporté de nombreuses compétences transverses que je souhaite mettre aujourd'hui au service d'une entreprise tournée vers l'écologie, l'environnement ou l'ESS. Que ce soient la gestion de projets, l'accueil et la formation des nouveaux arrivants, l'animation d'équipe, la création de supports de communication ou de formations : toutes ces compétences peuvent être adaptées à un nouveau secteur.



Mes connaissances personnelles et mes centres d'intérêt enrichissent également mon parcours : intérêt pour les thèmes liés à l'environnement, démarche personnelle zéro déchets, gestion de mon propre potager et de mon propre compost, application des principes de permaculture, expériences de bénévolats. Je serais ravie de pouvoir développer et partager ces connaissances avec le plus grand nombre.



Sincère, franche et organisée, je suis à votre disposition pour évoquer d'éventuelles opportunités professionnelles.