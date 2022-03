Annabelle SALIEGE

Expérience de presque 10 ans en Ressources Humaines à la CARSAT BRETAGNE.

Mon poste actuel nécessite expertise, autonomie, réactivité et grande polyvalence :

Gestion de la Formation : Mise en œuvre et suivi budgétaire du Plan de formation, DIF, CIF, CBDC, relations avec OPCA , gestion des frais de déplacements et des absences liés à la formation.

Recrutement : saisie et sélection des candidats, préparation des dossiers pour jurys, préparation et surveillance des épreuves, saisie des offres sur les sites dédiés

Gestion des stagiaires : accueil et suivi administratif des stagiaires, gestion des avantages dûs aux stagiaires( titres restaurants, gratifications..)

Gestion de projet RH : Chargée de la coordination et du déploiement du télétravail pour les salariés de l'entreprise : suivi administratif des télétravailleurs de leur éligibilité à l'installation technique de leur poste de travail à domicile, organisation au cas-par-cas du déploiement technique (RV pour installation internet, routeur « employeur », Diagnostic Electrique Obligatoire et prévention du mobilier et/ou matériel médical pour les situations liées à un avis de la Médecine du Travail),

Participation à des projets d'entreprise sur des thématiques RH: élaboration d'un guide de réflexion du salarié sur son parcours professionnel, élaboration de parcours professionnels et groupe de travail pour l'amélioration du Baromètre Social Institutionnel.

Tutorat : accompagnement de personne en contrat de professionnalisation RH

J'aspire à évoluer vers un poste d'encadrement technique ou managérial.



Mes compétences :

Tutorat d'étudiants

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines