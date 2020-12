Anne BARJOLIN

Bonjour,

Orthopédie et contention est une entreprise de vente et fabrication de petit appareillage.

Les bas, chaussettes, collants et manchons de contention sont adaptés à votre morphologie, de manière à être confortables et efficaces.

Les attelles sont thermoformées dans le cas de tendinites, d'arthrose, de fracture des doigts, du pouce, du poignet, de la main, du coude, des pieds.

Les ceintures dorsales, lombaires, abdominales ou de grossesse, ainsi que les corsets sont fabriquées sur mesure.

Les semelles orthopédiques sont faites selon une méthode traditionnelle, dite "Lelièvre", ou thermoformées.

Votre attelle est choisie selon vos besoins, votre mode de vie et votre morphologie. Que ce soit une chevillère, une genouillère, c'est l'attelle qui s'adapte à vous et non l'inverse !



Orthopédie et contention

Pôle Médical

59 route d'Allan

26200 Montélimar

Tel : 07.87.69.06.55 ou a.barjolin1@orange.fr



Mes compétences :

Vente de matériel médical en magasin spécialisé.