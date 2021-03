Anne-Caroline PAUCOT

Hyaka, c'est...



- Une agence spécialisée dans l'écriture créative.



- Des romans et polars pour les entreprises. Hyaka utilise la fiction et l'humour pour mettre en scène les problématiques de management et faire passer les messages. (Pour en savoir plus : www.hyaka.com ).



- Des scénarios et services pour inventer le futur www.hyakainventerlefutur.com et www.dansdixans.org



- Des formations à l'écriture ayant pour but de doper l'imaginaire des acteurs de l'entreprise. L'imagination était la meilleure compagnie de transport du monde, cette toxicomanie créative permet de faire des bonds (www.hyakaseformer.com).



-Une créature « chimernétique » Ce descendant de l’Hydre de Lerne, a été revisité par Darwin ( plus sur l’animal sur le site ). Il ne faut pas le confondre avec le yaka sans h inspiré qui est le gloussement émis par les petits chefs en mal d’efficacité



www.hyaka.com

06 10 81 25 95



Mes compétences :

Ecriture

Formation

Prospective

Toulouse