Anne CARRAU

Je m'appelle Anne-Esther Carrau, j'ai 37 ans, et viens de m'installer comme auto-entrepreneur, en tant qu'écrivain public sur Saint-Jean-de-Luz. Petit changement, aujourd'hui j'ai changé de statut et de métier, je suis vendeur indépendant à domicile pour une société allemande qui s'appelle LR. Pour en savoir plus allez voir mes sites : www.aloesanteverabeaute.com et www.jobindependant2cheztoi.com Vous constaterez que j'ai complètement changé d'orientation et sans aucun regret !



En voyant mon parcours vous devez vous dire que je suis partie dans tous les sens, eh bien, en fait je me suis adaptée à ma santé ! je galère pas mal de ce côté là mais je m'en sors quand même très bien et continues à me battre !



Trop de choses m'intéressent en fait ! j'ai peut-être besoin de rattraper ce que je n'ai pas fait au moment où j'aurais dù, c'est-à-dire au lycée et après le bac...



Mes compétences :

Rigueur