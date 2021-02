Anne-Christine DECAS

Gestalt-thérapeute agréée par le Collège Européen de Gestalt-Thérapie,

superviseure, intervenante en Analyse de la Pratique et formatrice.

Gestalt-thérapie :

Je reçois en entretiens individuels.

J'anime des groupes de Gestalt-thérapie :

- un groupe mensuel à Valence, dans la Drôme (26)

- des stages à thème (Corps et Voix - Amour, Sexualité et Solitude - Mourir pour renaître).

Analyse de la pratique et Supervision :

J'interviens dans les institutions et auprès des professions libérales des secteurs psychothérapie, social, médical et para-médical, en groupe et en individuel.

J'interviens en tant que formatrice associée auprès de différents instituts de formation, seule ou en co-animation. Thématiques : Animation de groupe - Gestalt et Voix



Mes compétences :

Psychothérapie

Supervision

Communication interne

Anglais courant

Analyse de la pratique

Écoute dynamique

Commmunication