Anne DECOURT-TISSANDIER

J’accompagne les TPE/PME dans leur transition numérique. Mes missions portent sur la communication et le marketing digital mais aussi sur la gestion de l’information et des documents dématérialisés.



Avec un outil partenaire GérerMesAffaires.com, je permets au dirigeant de créer et d’entretenir son patrimoine numérique. Mon accompagnement consiste à organiser ses documents, informations, données de type personnel et professionnel. Ainsi, il peut gérer, sécuriser, faciliter l’accès à ses conseillers (expert-comptable, avocat, notaire, gestionnaire de patrimoine …), associés, collaborateurs et ses proches …



Retrouvez mon activité sur :



* LinkedIn https://fr.linkedin.com/pub/anne-decourt/5/1b6/254

* www.adecourtmissions.com



Mes compétences :

ECM

Marketing

GED

Communication

Organisation

Génération de lead

site web