Anne DECOUX

Ma devise : « La seule chose que l'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas ! »



Ce que je suis, mes qualités personnelles :

• Relationnel : communicante, dynamique et réactive.

• Organisationnel : méthodique, pratique, esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles.

• Pédagogique : curieuse, humaine, à l’écoute, bonne capacité d’adaptation.

• Sociale : niveau basique en racontage de blagues largement compensé par une expertise en organisation de fêtes.



Mon savoir-faire professionnel :

• Administratif : assistanat, coordination d’équipe, planning, recrutement, gestion administrative, suivi budget et qualité, comité de pilotage, reporting, sélection prestataires, audit, appels d’offres, analyse fonctionnelle, accompagnement au changement, conseil en stratégie digitale, suivi des objectifs

• Communication-Marketing : plan de communication digitale interne et externe (newsletter, sites web, réseaux et médias sociaux, communautés), contenu éditorial, suivi et analyse d’audience, SEO, webmarketing, veille, organisation d’événements, relations publiques…

• Formation (15 ans d’expérience) : ingénierie pédagogique, analyse et adaptation des besoins, animation de stages et ateliers, logistique, suivi pédagogique, jury, bilan et évaluation, animation de réseau de formateurs (recrutement et coordination)



Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Web analytics

SGBD

Relations clients

SEM

Community management

Gestion de projet web

Coaching

SEO

Web 2.0

Gestion des connaissances

Ingénierie de formation