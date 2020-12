Anne DUNCAN

Parcours:



-co Présidente, Conseil des Gouverneurs, Hôpital Américain de Paris

-Directrice Lumiu (conseil en stratégie, opérations, et la transformation numérique de l'entreprise)

-Vice-présidente, International Women's Forum; Chair Global Communications,

-Administrateur, Centre de Cancerologie de la Porte de Saint Cloud

-Co-fondatrice et Vice-présidente France, International Women's Forum

-Executive Committee France & Chair Digital & Technology Leadership - Institute of Directors

-Vice-présidente, Slow Food France

-Vice-présidente et co-fondateur, Euro Gusto

-NatWest Fellow, London Business School

-Presidente et Directrice Générale, Dallas International Sports Commission

-Directeur du Sport et Administratrice, Atlanta Organizing Committee for the Olympic Games

-Vice-presidente, Forum UK

-Directrice générale, Atlanta Sports Council

-Déléguée adjoint, Department de l'industrie de la Chambre de Commerce d'Atlanta



Master of Science (London Business School)

Études doctorales (London Business School)

BBA,

certificates (design thinking, platforms numériques, coding Python, cybersecurity ...)



Profil sur LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/annedunc

twitter: @annedunc



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gouvernance d'entreprise

Startups

Stratégie

Digital, Cybersecurité, GDPR