Anne-Eva JUSSEAUX

Depuis 2014, j'ai eu l'opportunité de travailler auprès de publics différents et au sein de milieux variés. Ma pratique s'inspire beaucoup de l'approche humaniste de la psychologie, et j'utilise des outils variés et complémentaires afin de m'adapter au mieux à la demande et aux besoins de chaque personne que j'accompagne, dans un souci de collaboration pluridisciplinaire.



Grande amatrice de voyages, je crois que la réflexion du psychologue s'étend aux dimensions sociales, culturelles, philosophiques et spirituelles.



Mes compétences :

Formation continue

Rédaction

Gestion des conflits

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle