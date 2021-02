Anne GENESTIER

Après 14 années d'expérience professionnelle à Francfort puis à Lyon au sein de groupes internationaux, j'ai intégré le siège international du groupe Point S en 2007. Lenseigne est présente dans 42 pays sur 4 continents (Europe, Amérique du Nord, Asie et Afrique).



J'ai dirigé les projets digitaux internationaux du groupe dans le but d'animer le réseau et de promouvoir la marque Point S dans le monde.



Toujours à lécoute des dernières tendances marché et digitales, j'ai impulsé des idées nouvelles, défini les projets et les prestataires, puis les ai pilotés.



Parfaitement trilingue, je réalise mes missions en anglais et en allemand avec des prestataires basés en Europe et en Asie.



Mes compétences :

Gestion de projets internationaux

Digitalisation et stratégie digitale

Gestion d'équipe

CRM

Marketing automation

DMP

sites e-commerce B2B et B2C

Gestion de budgets

Veille concurrentielle

Réseau de franchise

RGPD

Stratégie business

Réseau social d'entreprise

Stratégie marketing

Business Intelligence

EDI