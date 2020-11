Anne GERARD

Aujourdhui...

Je souhaite trouver un poste d'Ingénieur Pédagogique.

J'ai occupé jusqu'à récemment le poste de Manager Pédagogique, pendant lequel j'ai encadré une équipe de 20 formateurs, sur site et à distance. Lors du rachat partiel de Nova Performance, j'ai choisi le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) pour mettre en action mon projet de montée en compétences et en responsabilités. J'ai suivi un MOOC diplômant de 800h qui a parfaitement répondu à mes besoins et à mes ambitions. Mes compétences clés : gestion de projet, audit, management d'équipe et recrutement, qualité, conseil, UX design, distanciel, digital, réforme de la formation, conception, design thinking, formation tout au long de la vie (FTLV).



Mes atouts...

o Formation spécialisée : linguistique, ingénierie pédagogique et interculturel ;

o Expériences en France et en Europe ;

o Goût pour la communication et la transmission de savoir, savoir-être et savoir-faire ;

o Echanges quotidiens avec des apprenants, réseaux partenaires et clients ;

o Triple Compétence : formation, management d'équipe et gestion de projets ;

o Capacité à valoriser mes acquis et à apprendre de nouvelles compétences à chaque nouvelle mission ;

o Evolution professionnelle naturelle, logique et souhaitée dans différents domaines avec pour points communs : « formation, langues, agilité, qualité, satisfaction, interculturel, créativité, polyvalence, adaptabilité et passion » ;

o 20 ans d'expérience professionnelle internationale (France, Belgique, Pays-Bas et Irlande).

o Anglais professionnel et général opérationnels, à l'oral et à l'écrit, niveau C1 (Cambridge Advanced English, Bulats et Bright)

o MASTER : Titre RNCP "Ingénieur Responsable Pédagogique", OpenClassrooms

o MASTER 2 : D.E.S.S « Langue Française et Coopération Educative et Relations Interculturelles, Lyon II