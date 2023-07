Mon rôle consiste à décliner la stratégie du Groupe et à en développer la notoriété à travers un ensemble d'outils de marketing et de communication dans un contexte international.

Au delà de ma fonction de responsable marketing, je mets un point d'honneur à atteindre mes objectifs et à en mesurer les résultats.





Mes compétences :

Gestion de projets

Communication externe

WEB

Veille concurrentielle

Publicité

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Digital Marketing

Gestion de projet