Anne-Laure GESBERT

Après avoir occupé pendant un an et demi le poste d'Ingénieur Technico-Commercial pour Homly You, une enseigne de Saint-Gobain portée sur le digital, j'ai saisi l’opportunité d'évoluer en interne dans la société.



Je suis désormais Responsable du Développement commercial de plusieurs enseignes du groupe Saint Gobain, CEDEO, spécialisées dans la distribution de produits Sanitaire, Chauffage et Plomberie.



Mes compétences :

Négociation

Marketing

Management transversal

Développement commercial

Adaptabilité

Gestion de projet