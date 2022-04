Anne-Laure SIAT

Après avoir fréquenté l'Ecole Estienne de Paris pendant 4 années (BTS Communication visuelle+ DSAA Illustration médicale et scientifique), je suis revenue en Alsace pour me perfectionner en illustration didactique, mais surtout me former au multimédia (Arts Décoratifs de Strasbourg). Cela m'a permis de réellement débuter ma carrière à Publicis Life Brands Meldoy, en 2008 à Montpellier.



Après deux années de formation complémentaire à l'Université du Québec à Montréal (scénographie, installation urbaine, design d'exposition), je travaille aujourd'hui comme designer free lance à Marseille pour des projets de communication visuelle, dans le domaine des sciences, de la santé et de la culture. J'enseigne également depuis 3 ans en école de Design.



