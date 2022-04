Consultante commerciale en ressources humaines pour le Groupe Randstad, leader mondial en RH, je porte 2 casquettes.

Celle de chargée d'affaires et celle de recruteur sur le bassin de la Côtière (01).



Nous intervenons principalement sur 3 axes :

- le placement en CDD/ CDI

- les outils d'aide à la prise de décision et d'évaluation

- la délégation et la gestion de personnel intérimaire



Randstad >>> Human Forward.