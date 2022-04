Anne-Laure VOYER

Bonjour,



Après une expérience en tant que chargée de recrutement et de communication, je suis aujourd'hui en charge du suivi RH des consultants ALTEN Ouest. J'interviens sur l'ensemble du périmètre Grand Ouest : Rennes, Brest, Lannion, Nantes, La Rochelle, Tours, Niort, Poitiers,...



NOTRE POSITIONNEMENT MULTISPECIALISTE :



Nos équipes sont constituées de consultants ingénieurs spécialistes dans des domaines suivants :

- Systèmes embarqués, Temps réel, IHM

- Mécanique, Calcul scientifique

- Electronique analogique et numérique

- Architecture Systèmes d'information

- Systèmes de Communication



Ils interviennent dans des secteurs d'activité variés : Telecoms, Electronique/Microélectronique, Multimédia/services, Défense, Banque/tertiaire, Automobile, Aéronautique/spatial, Ferroviaire/naval et Energie



NOS 4 VALEURS FONDAMENTALES :

- La satisfaction des clients

- La culture ingénieur

- L’esprit d’équipe

- Le respect des engagements



Pour ce faire, nous menons une politique de recrutement exigeante & entretenons des partenariats privilégiés avec les grandes écoles et universités en France et en Europe.



OPPORTUNITES DE POSTES SUR LE PERIMETRE :



Nous recrutons en continu tout type de profil. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site internet : http://siterh.alten.fr



Vous êtes en recherche active ou en veille d'opportunités ? N'hésitez à me contacter par le biais de Viadeo ou bien à l'adresse suivante : alvoyer@alten.fr



Quelques news ALTEN :



ALTEN a engagé d’importants investissements dans une démarche CMMi. Nous sommes la première société française à être certifiée CMMi "Services" et la cinquième au monde à être à la fois certifiée CMMi "Développement" et "Services".



ALTEN Ouest dispose d'un pôle R&D Android/iPhone. L’équipe explore les capacités actuelles des smartphones pour détecter les évolutions de demain. Elle crée une base de connaissance et un espace collaboratif pour faciliter la formation et la montée en compétences des consultants ALTEN sur ces sujets, réaliser des prototypes et démonstrateurs afin de mettre en avant notre savoir-faire !



Parce que "NOS SALARIES ONT DU TALENT !" ALTEN lance une charte de sponsoring interne et s'associe par un soutien financier à certains projets de ses consultants dans le domaine culturel, humanitaire et social.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog ALTEN :



Mes compétences :

Conseil

Fidélisation

Ingénierie

Management

Recrutement

Ressources humaines