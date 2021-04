Anne-Laurie ADINE

Avec plus de 10 années d’expériences dans le domaine de l’édition, j’aborde mes projets digitaux avec une dimension globale, ayant un œil à la fois technique, créatif et marketing, tout en étant centrée sur l’expérience utilisateur.



Je suis également formée au métier de coach ce qui me permet d'avoir un savoir-faire et un savoir-être utile, en plus de mon expérience.

Cette approche de coaching humaniste est applicable au monde de l’entreprise, et aussi pour accompagner toute personne en quête de sens, d’utilité, qui veulent (re)trouver leurs envie profonde et aller vers une vie qui leur correspond, leurs valeurs, se libérer de leur poids émotionnel, du quotidien en trouvant des solutions au niveau pro et perso.



« (Re)trouvez un sens à votre vie ! »



Voyez-moi comme une "facilitatrice", une "accélératrice" pour :

- booster votre estime de soi et maîtriser vos émotions

- votre transition de vie pro / perso

- votre organisation et votre gestion du temps

- déployer votre valeur Écologie par une approche minimaliste



Mes compétences :

Dreamweaver

Webmastering

Web

Gestion de projet

Internet

CSS3

JQuery

HTML

Maquettiste

Adobe Photoshop

Chef de projet web

Graphisme

PAO

XHTML

Webmaster

Ux design

Google analytics

Prestashop

Wordpress

Coaching individuel

Coaching de cadres

Coaching

Coach de Vie

Coaching professionnel