Anne LE MOEL

Experte en Comptabilité, Fiscalité et en Informatique de gestion,



Je travaille depuis 28 ans dans des entreprises de services et dans l'industrie, de la PME (40 personnes) à la multinationale (plusieurs centaines de milliers de personnes), de la société de restauration collective et publique au cabinet d'avocats en passant par l'édition, le négoce international, l'ingénierie en BTP et depuis 2015 dans l'industrie de fabrication de béton et de fabrication de vérins hydrauliques.



Mon anglais est courant.



Très à l'aise avec l'informatique, j'aime tout ce qui est organisation comptable et mise en place de nouveaux SI. J'ai le goût de la diversité, la gestion de dossiers et de projets court et long terme en multi tâches. Je suis réactive, j'ai le goût du contact humain et bonne pédagogue.



Mes deux principales expériences :



BUREAU FRANCIS LEFEBVRE pendant 11 ans où j'ai géré une équipe comptable de 10 à 12 personnes, réorganisé le service, assuré le suivi des règles fiscales et comptables, des relations avec contrôleurs fiscaux et CAC et j'ai géré la mise en place au niveau comptable de l'ERP Elite en parallèle avec la gestion comptable, reportings, liasses fiscales et comptes annuels, déclarations fiscales.



COMPASS GROUP (dont une des sociétés les plus connues est EUREST FRANCE) pendant 10 ans où je me suis spécialisée en contrôle interne comptable et fiscal, en droit des société et restructuration de groupe, et où j'ai participé à la mise en place d'Oracle Application. J'ai formé les comptables sur ce nouvel ERP et formé des gérants de restaurant aux bases de la gestion d'entreprise et de la comptabilité.



Mes compétences :

Fiscalité

Pédagogue

Comptabilité

Trésorerie

Informatique de gestion

Sage Accounting Software

International Financial Reporting

Oracle Applications

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Consolidations

Cognos Impromptu

CODA

Business Objects

Audit