Anne LECLERC

Actuellement élève en 2ème année en musicothérapie à l'université Paul Valéry (Montpellier) ainsi qu'au CRR en hautbois et chant, je recherche un stage de musicothérapie en février et avril (3 semaines en tout).



Depuis le début de mon parcours d'études (prépa littéraire, ainsi que master en management), le handicap est demeuré le fil rouge : suite à une expérience de volontariat en Inde auprès de jeunes enfants autistes, je me suis engagée à la Fédéeh, association qui crée un réseau d'entraides entre les jeunes étudiants/diplômés en situation de handicap. Puis j'ai opté pour un parcours en alternance, chez Nestlé à la Mission Handicap afin de piloter des projets en lien avec les travailleurs handicapés. Je recherche aujourd'hui un stage en musicothérapie auprès des personnes en situation de handicap.