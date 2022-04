Anne LEMAIRE

Chargée d'études pour les collectivités et les industriels et responsable de la partie traçabilité du compostage de 2 plates-formes de compostage ISO 9001 au sein de la direction régionale Grand Est (Nancy). Valterra Matières Organiques est le premier indépendant dans le recyclage des déchets (compostage des déchets verts et des boues, transport et épandage des boues, curage de lagunes, déshydratation des boues par déshytubes). Je suis attentive à toute proposition pour acquérir de nouvelles compétences tout en partageant mes connaissances.



Mes compétences :

Agronomie

Gestion de projets

Gestion de plate-forme de compostage

Relation client - developpement commercial

Assainissement