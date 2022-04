Anne LEMASSON

Directrice de projet politique de la Ville sur l'un des quartiers prioritaires de la Métropole de Lyon, j'ai élargi mon domaine de compétence à la mise en œuvre des politiques publiques au service d'un projet de territoire, dans le cadre de la politique de la Ville.

La mise en oeuvre de la déclinaison locale du contrat de Ville métropolitain sur le territoire de Pierre-Bénite me permet d'enrichir mon expérience sur l'ensemble des thématiques qui concourent au développement territorial : emploi/insertion, réussite éducative, logement, cadre de vie, santé, solidarité, attractivité, culture.

L'animation de la démarche partenariale à différentes échelles de territoire (commune, métropole, région, Etat) et le travail au plus près des habitants au travers de la mise en place du conseil citoyen me permettent également d'approfondir mes aptitudes de pédagogie, négociations et d'animation.

Enfin, l'encadrement des 2 agents de développement de l'équipe politique de la Ville me permettent d'acquérir les qualités nécessaires de management et d'organisation du travail.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Bâtiment

Conduite d'opération

Immobilier

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Politiques publiques

Politique de la ville

Concertation publique

Informatique