Anne LEROY

Dans notre société actuelle, l'image est primordiale dans l'univers professionnel. Il est essentiel d'être en cohérence avec sa personnalité et sa fonction.

Le conseil en image, véritable outil de communication, est aussi un réel vecteur de productivité en entreprise. Véritable travail sur soi, il développe et renforce la confiance en soi et l'estime de soi, facteurs fondamentaux d'une réussite professionnelle.

Je vous propose de travailler et d'affiner votre image et votre communication non-verbale en rendez-vous individuels ou en groupes au travers de journées ou d’ateliers.