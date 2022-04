Anne-Lise DELMAS

Je suis arrivée au Groupe Excel en 2010, en renfort sur la période fiscale.

Suite à ce CDD, il m'a été proposé un CDI, dans le cadre d'une création de poste, en tant que collaborateur comptable.



Mon portefeuille est essentiellement constitué de BIC (artisans, commerçants), mais aussi de BNC, SCM, SCI...



J'effectue diverses tâches :

- Gestion d'un portefeuille en tenue et en révision

- Etablissement des bilans et liasses fiscales

- Rédaction des procès verbaux d'assemblée générale

- Conseil à la clientèle



L'évolution des technologies ainsi que les attentes des clients nous amènent à effectuer de plus en plus de gestion: mission d'accompagnement, établissements de tableaux de bords avec contrôle budgétaire, situations intermédiaires.