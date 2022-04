- Diplômée de Master Ecole de Management de Normandie par apprentissage et d'un Titre II Responsable Opérationnel d’Unité, spécialité Gestion PME et Finance



- Actuellement responsable marketing, communication et commerciale



- Ambitieuse, dynamique et rigoureuse, je m'adapte rapidement aux changements

Français (langue maternelle), Anglais (Toeic : 770)

Word, Excel, Power point, EBP comptabilité, EBP gestion commerciale, Isafact



Je suis à l'écoute de toutes les opportunités qui s'offrent à moi.

N'hésitez pas à me contacter.



Anne-Lise Legeard

legeardannelise@gmail.com



Mes compétences :

Word, Excel, PowerPoint

Relation-client

Vente

Gestion financière et comptable

Gestion administrative

EBP Gestion commerciale

EBP Compta

Management

Action commerciale

Supports de communication

Développement commercial