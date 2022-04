Anne-Lise SERBIN

Actuellement en M1 au MBA ESG Marketing et Communication, j’ai précédemment validé l’année dernière un Bachelor d’Administration et de Gestion des Entreprises que j’ai effectué en alternance au sein de la société de vins et spiritueux La MARTINIQUAISE (Porto Cruz, Label 5, Poliakov), en tant qu’Assistante Administrative et Commerciale.



Dans l’avenir, j’aimerais travailler dans la communication au sein d’une agence ou chez un annonceur.



Pour cela, je compte me spécialiser dès l’année prochaine dans un MBA en Communication et Medias.



Mes compétences :

Communication

Marketing